Det nærmer seg sommerferie, og flere reiseglade nordmenn er snart klare for å ta over sydenstrendene i Europa. Noen er kanskje på plass allerede.

Når man er ute på reise, er det flere ting man kan gjøre for å redusere sjansen for å bli svindlet, men også for å begrense skadene dersom man skulle være uheldig.

ABC Nyheter har snakket med Jeanette Holm. Hun er svindelekspert i Santander i Norden og har flere tips for dem som skal ut på ferie i utlandet.

Her bør du være ekstra forsiktig

Ifølge Holm er det vanskelig å si om vi fra Norden er ekstra utsatt for svindel og tyverier i utlandet, men tradisjonelt sett har turister fra Norden høy kjøpekraft i utlandet, i tillegg til at vi ofte har med oss dyre gjenstander.

– Derfor er det viktig å være oppmerksom på omgivelsene og passe godt på tingene sine, sier Holm.

Hun anbefaler alle reisende om å være ekstra forsiktig på for eksempel T-bane, flyplasser og andre offentlige steder hvor det er fare for lommetyver.

Forholdsregler fra eksperten

For å redusere risikoen for å bli utsatt for svindel, er det noen forholdsregler man kan ta.

Pass alltid godt på kredittkortet ditt, og la det ikke være ubevoktet, for eksempel i en veske som henger på en stol bak ryggen din på en café, restaurant eller bar. Har du kortet på hotellrommet, skjul det i en koffert eller legg det i en safe.

Pugg og husk din egen pin-kode, og ikke skriv den ned noe sted.

Ha alltid telefonnummer til banken, alternativt sperreservice lagret i kontaktlisten på din telefon, slik at du kan ringe og sperre kortet så fort du oppdager at kortet er borte. Husk også å anmelde saken til politiet.

Skjul pin-koden din når du taster den inn slik at ingen rundt deg kan se den.

Følg med på transaksjonene i din nettbank eller app, slik at du kan avdekke uregelmessigheter.

Har du mer enn et kort, for eksempel et debet og et kredittkort, bør du ikke ha med deg begge samtidig, men oppbevare et kort i eksempelvis safen på hotellrommet.

Husk alltid å ha en gyldig reiseforsikring.

NOK eller lokal valuta?

Når man betaler med bankkort i utlandet, kan man få valget mellom å betale i NOK eller i lokal valuta.

– Velg da landets lokale valuta. Vanligvis får du en bedre kurs gjennom VISA enn kursen butikken setter om du velger NOK, sier Holm.

Ifølge svindeleksperten kan butikkene man handler i selv bestemme valutakursen, noe som ofte gjør at det kan bli høyere valutakurser når man betaler i NOK fremfor lokal valuta.

– Butikkene har i utgangspunktet et ansvar for å opplyse om valutakursen, men det kan finnes useriøse butikker som ikke informerer om det, sier Holm.