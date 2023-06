Signalfeilen gjør at det er færre spor i bruk i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm, skrev Bane Nor på sine nettsider like før klokken 22.

– Forsinkelser og innstillinger vil forekomme, heter det i meldingen.

Det jobbes med å rette feilen, men det er ikke kjent hvor lang tid dette vil ta.