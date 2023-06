Det er litt over 100 norske borgere i Russland.

– Vi har ikke fått henvendelse fra norske borgere som ønsker bistand, sa utenriksministeren Huitfeldt på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Norske myndigheter ber norske borgere om å holde seg i ro og følge rådene fra lokale myndigheter, sa Huitfeldt.

UD fraråder fortsatt alle reiser til Russland.

– Er et væpnet opprør

Huitfeldt sier norske myndigheter anser situasjonen i Russland for å være et væpnet opprør. Hun vil på spørsmål fra NTB ikke spekulere på om Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozjin gjennomfører et kuppforsøk, eller hvordan Norge eventuelt vil se på det.

– Jeg er ikke interessert i å spekulere på situasjonen, sa Huitfeldt på en pressekonferanse i UD lørdag ettermiddag, men understreket:

– Situasjonen rammer nå russiske sivile, og russiske myndigheter bærer et tungt ansvar for å beskytte sivile, sa hun.

– Endrer ikke Norges syn på krigen i Ukraina

Den dramatiske situasjonen inne i Russland, der Wagner-gruppen ser ut til å være på vei til Moskva, endrer ikke Norges syn på krigen i Ukraina, sa utenriksministeren.

– Det er ingenting som tyder på at trusselen mot Ukraina er mindre nå, og landet vil ha behov for stor støtte framover, sa Huitfeldt.

Lørdag var Huitfeldt i kontakt med sine nordiske kolleger om situasjonen i Russland. Hun sier det ikke er aktuelt å evakuere norske diplomater fra Moskva.

– Vi er tjent med å ha ambassadepersonell der, sa utenriksministeren.

Det er heller ikke meldt om at noe er unormalt ved grenseovergangen til Russland i Finnmark.