– Det er en veldig alvorlig situasjon som utspiller seg i Russland, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen har i løpet av dagen beveget seg nordover mot Moskva, og på ettermiddagen inntok de fylket Lipetsk 40 mil sør for hovedstaden. Blant annet hevder gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, å ha tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Rostov Rostov-na-Donu, rundt 1300 kilometer sør for Moskva, uten å løsne skudd.

– Hvis det stemmer at Prigozjins Wagner-gruppe har kontroll over flere russiske byer, så har vi en situasjon som det kan være vanskelig å overskue konsekvensene av. Det er en intern og militær maktkamp som utspiller seg i vårt naboland, et land med et av verdens største atomvåpenarsenal. Og et land som opprettholder flere autoritære regimer i nabolaget sitt, sier Melby.

Hun sier informasjonsbildet foreløpig er uoversiktlig, med mye ubekreftet informasjon.