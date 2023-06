Mann siktet i savnetsak i Tana

Politiet ber om varetektsfengsling av en mann i 20 årene, i tilknytning med søket etter en savnet mann i Tana.

Mannen har vært savnet siden fredag for en uke siden. Da han forsvant fra boligen til sin mor, skriver politiet i en pressemelding . Det var iFinnmark som først skrev om saken.

– Den siktede har avgitt uriktig forklaring, og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge. Det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Hun sier politiet ønsker å etterforske den siktedes rolle i forsvinningen og ber derfor om varetektsfengsling.

I forbindelse med saken etterlyser politiet vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune natt til fredag 16. juni fra 5 om morgenen. De ønsker også kontakt med føreren av en sort Toyota Hilux som har kjørt i området Rustefjelbma i samme tidsrom.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Vi har ikke funnet den savnede eller det eventuelle åstedet, men med bakgrunn i det som har framkommet så langt er det mistanke om at den savnede er utsatt for alvorlig kriminalitet, opplyser Indbjør.