Det opplyser politiet på Twitter.

– Person funnet på bakken ved en sykkel. Lege er på stedet og har erklært personen død. Politiet er akkurat framme på stedet, skriver politiet i Trøndelag.

Operasjonsleder Bjørnar Gaasvik sier til NTB at de fikk melding om dødsfallet via AMK klokken 11.26.

– Foreløpig kjenner vi ikke identiteten på avdøde. Det vi kan si, er at det er snakk om en voksen person. Foreløpig er det heller ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, men vi har to patruljer på stedet for å gjøre undersøkelser, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres.