Wagner-soldater er i Russland og har skutt ned russisk militærhelikopter, hevder Prigozjin

Wagner-soldatene er nå i den sørlige russiske regionen Rostov, sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i et lydklipp lagt ut på Telegram. De krysset grensen til Russland uten å møte på motstand, hevder Prigozjin.

Uttalelsene følger de kraftige anklagene Prigozjin rettet mot Russland fredag, der han anklaget landet for å ha gitt ordre om et angrep mot leiesoldatgruppen og sa at 25.000 Wagner-soldater skulle «marsjere for rettferdighet».

Meldinger om eksplosjoner i ukrainske byer

Flyalarmen er iverksatt over hele Ukraina natt til lørdag. Det meldes om eksplosjoner i byene Kharkiv og Dnipro.

En gassrørledning skal ha blitt ødelagt og forårsaket en brann, men ingen ble skadd, ifølge guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov. Ordfører Borys Filatov i Dnipro sier at flere hus har blitt fullstendig ødelagt, og at det har oppstått et stort krater etter en eksplosjon.

Person alvorlig skadd etter elsparkesykkelulykke i Lillestrøm

Mannen er alvorlig skadd og er fraktet til sykehus. Det skal være snakk om hodeskader mannen pådro seg etter å ha veltet på sparkesykkelen.

Det var en vitne som så hendelsen som meldte det inn, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad.

Borge med i teten i kvinnenes PGA-mesterskap

Etter ferdigspilt andre runde ligger Celine Borge på en foreløpig delt 2.-plass, to slag under par i kvinnenes PGA-mesterskap i golf i New Jersey. Dermed ligger 24-åringen fra Tønsberg an til å få sitt gjennombrudd på golfens toppnivå.

Irske Maguire Leona turneringens foreløpige leder på tre slag under par på turneringens andre runde.