Tall fra det offisielle gaveregisteret, partifinansiering.no, viser at partiet Sentrum har fått én gave over 10.000 kroner, som er grensen for gavebeløp som må rapporteres. Gaven kom fra Advokatfirmaet Lippestad, som eies og drives av partileder Geir Lippestad, skriver Dagen.

I vinter ga advokatkontoret hans 126.000 kroner til Sentrums valgkamp.

– Jeg er neppe en rik onkel. Jeg har et stort engasjement for partiet og har muligheten til å sette litt til side, så da synes jeg det er fornuftig å gjøre dette nå, sier Lippestad.

Selv med bidraget fra advokatkontoret, mener han at partiet må snu hver krone gjennom valgkampen.

Konservativt, som tidligere het Partiet De Kristne, fikk i 2021 inn over 600.000 kroner i valgkampbidrag fra ni ulike private donorer. I år har det foreløpig ikke kommet noe.

Partiets nestleder Tomas Moltu sier til avisen at de har fått flere gaver under 10.000 kroner, og at de har hatt en økning i antallet betalende medlemmer som dekker noe av gavebortfallet.