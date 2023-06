Politiet skriver på Twitter at nødetatene rykket ut etter at en ambulanse med pasient kjørte av veien.

– Totalt tre stykk i ambulansen. Nødetatene er på stedet til sammen ambulansehelikopter, skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 20.55.

De skriver videre at alle tre er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for nærmere undersøkelser, men at det ikke skal være snakk om alvorlige skader.