Tidligere Ap-nestleder Tajik ble lansert som kandidat av fylkeslaget i Rogaland fredag, kort tid etter nyheten om at Anette Trettebergstuen går rav som kulturminister.

Hadia Tajik (Ap) er av fylkeslaget i Rogaland lansert som kandidat til å bli ny kulturminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er godt kjent hvordan vi i Rogaland Ap vil styrke regjeringen. Hadia Tajik er en av partiets aller dyktigste politikere, og hun har dessuten vært kulturminister tidligere, sier leder Frode Fjeldsbø til TV 2.

Ifølge kilder VG og Dagbladet har snakket med er hun imidlertid ikke aktuell. VG erfarer at LO vil kjempe mot utnevnelse av Tajik, mens Dagbladets kilder sier Tajik ikke vurderes i det hele tatt.

Isteden omtaler begge de to avisene Lubna Jaffery som favoritt til å overta etter Trettebergstuen. Jaffery er i dag fast møtende vararepresentant på Stortinget for Hordaland for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Hun har i tillegg tidligere vært statssekretær i nettopp Kulturdepartementet

– Det er hyggelig å bli nevnt, utover det har jeg ingen kommentar, sier Jaffery til nettavisen Kampanje , som også lanserer henne som kulturminister-favoritt.

Persen ønsket i Bergen

Kulturhusjef og Real Ones-medlem Ivar Chelsom Vogt mener regjeringen bør peke på Marte Mjøs Persen som ny kulturminister. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Persen selv nevnes også som en mulig kandidat til å ta over som kulturminister. Bergens Tidende har snakket med flere i kulturlivet i Bergen som sier de gjerne kunne tenkt seg Persen.

– Jeg syns de burde rokert i regjeringen og pekt på Marte Mjøs Persen, sier kulturhussjef og Real Ones-medlem Ivar Chelsom Vogt til avisen.

Også operasjef Eivind Gullberg Jensen håper Persen flyttes fra jobben som arbeids- og inkluderingsminister og over til kulturposten.

Avisens kulturredaktør Jens Kihl peker også på Tajik og Jaffery som mulige kandidater.

– Ingen rokeringer

Om Persen skulle blitt utnevnt som kulturminister, må noen overta hennes jobb som kultur- og inkluderingsminister.

Dagbladet erfarer imidlertid at det ikke skal være aktuelt med noen større rokeringer nå, selv om deres kilder i fagbevegelsen sier de ønsker dette.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kan være en outsider til posten som kulturminister. Foto: Lise Åserud / NTB

VG erfarer at en mulig outsider-kandidat kan være Aps partisekretær Kjersti Stenseng, men avisen slår samtidig fast at det er lite trolig at Stenseng gir seg som partisekretær nå midt i en valgkamp.

Kampanje nevner i tillegg stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tidligere statssekretær i kulturdepartementet Odin Bohmann.

– Jeg har mange viktige oppgaver foran meg som justispolitiker fra Oslo, og er fokusert på det akkurat nå. Også er jeg glad for at Jonas har mange dyktige mennesker å velge mellom, sier Gunaratnam til Kampanje.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har foreløpig ikke sagt noe om hvem som overtar. Det blir trolig klart innen statsråd onsdag, når Trettebergstuen formelt går av.