– Det er ikke snakk om alvorlige skader, men fornærmede har stikkskader i ansiktet, forteller operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede personen er kjørt til legevakta etter hendelsen, skriver politiet i en oppdatering på Twitter.

Iversen opplyser at situasjonen er under kontroll, og at politiet er på utkikk etter en mulig gjerningsperson.

Saken oppdateres.