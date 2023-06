Støre møtte fredag pressen etter at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg etter brudd på habilitetsreglene.

– Vi er enige om at feilene er svært alvorlige. Hun valgte å trekke seg som statsråd. Jeg mener det er riktig beslutning, sier Støre.

Han innrømmer at saken er veldig uheldig for regjeringen.

Hadde to lengre samtaler

Han opplyste at beslutningen ble tatt etter at han hadde hatt to lengre samtaler med Trettebergstuen.

– Fra første dag vi var samlet i regjering på Statsministerens kontor (SMK) fikk regjeringen og hele politisk ledelse inngående informasjon om habilitetsreglene, sa Støre på pressekonferansen.

– Dette er den enkelte statsråds ansvar, slo han fast.

Går av i statsråd onsdag

Trettebergstuen vil formelt gå av som kultur- og likestillingsminister i statsråd neste onsdag, opplyser Støre.

I et ekstraordinært statsråd onsdag vil Trettebergstuen formelt fratre.

– Vi får se om vi innen det også får utnevnt en ny. Det arbeidet begynner nå, sier Støre

Han betegnet Trettebergstuens brudd på habilitetsreglene som alvorlige, og at de har skjedd til tross for at hun var klar over at hun var inhabil i de sakene som er blitt kjent.

– Dette er en trist og en negativ sak, sier Støre.