Norske tog har vært 385 dager forsinket så langt i år

Så langt i år har 87,4 prosent av persontogene vært i rute, skriver Aftenposten. I juni har 83,6 prosent av persontogene vært i rute.

– Det plager oss at vi ikke leverer en bedre punktlighet enn det vi gjør nå. Men det er en så gammel infrastruktur, at den forfaller raskere enn vi klarer å fornye den, sier Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef for digitalisering og teknologi i Bane Nor, til avisen.

Togene i Oslo-området har vært i rute 72,6 prosent av tiden så langt i år.

De mest vanlige årsakene til forsinkelser er signalfeil, feil på selve banen, feil på kontaktledninger og feil på selve toget.

For persontogene står Bane Nor ansvarlig for over 30 prosent av alle forsinkelser, skriver avisen. Togselskapene som kjører på banen, står alene kun for 14 prosent av forsinkelsene.

De resterende forsinkelsene kommer utenfra eller som følgefeil på grunn av mye trafikk.

– Vi skal gjøre det vi kan, med de forutsetningene vi har. Vi analyserer alle driftsforstyrrelser slik at vi prioriterer de tiltakene som gir mest effekt, sier Picard til avisen.