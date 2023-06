Det ar gått et ras over veien med flere større steinblokker, et tre og en del jord, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

– Det er opplyst å være store steiner på flere hundre kilo, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Ingen kjøretøy eller hus ble truffet av raset.

Veien er helt stengt på stedet. Entreprenør er på vei.