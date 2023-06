Oslo-politikere bekymret for at foreldre krever pride-fritak

Saken ble tatt opp under bystyremøtet torsdag, skriver Aftenposten.

– Jeg får oppriktig klump i magen av å tenke på de elevene som opplever at andre elever blir holdt unna undervisning som kanskje for første gang setter ord på spørsmål som er veldig viktig for dem, sa Silje Lutro (H), ifølge avisen.

Ifølge Utdanningsetaten skal noen skoler ha mottatt et ferdigskrevet skjema. Skjemaet skal ha spredd seg i lukkede grupper i sosiale medier, ifølge flere medier.

Verken skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) eller Utdanningsetaten sitter med en oversikt over hvor mange som har søkt fritak i år, men Eidsvoll sier hun ikke har inntrykk av at det er et stort omfang.

Eidsvoll har bedt Utdanningsetaten sende en presisering til alle skoler om hva som kan gi fritak og hva som ikke gjør det.

– Man får ikke fritak for obligatorisk undervisning om kjønnsmangfold, inkludering og verdien av menneskeverd, sier Eidsvoll til avisen.

I år skal Oslo-skolen også for første gang gå i pride-paraden lørdag 1. juli.