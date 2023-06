Det ekstraordinære forbudet mot ild oppheves flere steder på Vestlandet

Fra fredag klokken 12 er det igjen lov til å tenne ild eller grille på kommunenes tilrettelagte bål- og grillplasser, og også i offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, samt på tilrettelagte badeplasser hvor ikke andre regler gjelder.

– Vi fraråder likevel på det sterkeste å brenne bål eller grille dersom man ikke kan garantere for brannsikkerheten, sier brannsjef Janicke Larsen i en pressemelding fra Bergen kommune.

At forbudet oppheves, betyr også at man kan tenne sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogsområder, vegetasjon og annet brennbart materiale.

Fortsatt gjelder det generelle bålforbudet i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Det innebærer bruk av alle typer griller, stormkjøkken, bål, engangsgriller og bålpanner, for å nevne noe.

I meldingen heter det at alle plikter å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.