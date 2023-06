Troms politidistrikt meldte klokken 18.37 torsdag at det var iverksatt et søk i forbindelse med at turgåere hadde hørt rop om hjelp.

– Politiet er på stedet sammen med frivillige og helikopter, skrev politiet på Twitter.

En time senere meldte politiet at søket var avsluttet.

– Det er vurdert at ingen er i nød. Dette ut fra informasjon som politiet har samlet, samt søket som er gjennomført, skriver politiet.