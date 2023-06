Mann bøtelagt for droneflyging ved hangarskipet USS Gerald Ford

En mann i 50-årene er blitt bøtelagt av Oslo politidistrikt med 25.000 kroner for ulovlig droneflygning over Ulvøya, skriver Avisa Oslo.

Dronen ble fløyet over Ulvøya i Indre Oslofjord mens det amerikanske skipet USS Gerald Ford lå ved Malmøya, ifølge politiet. Flygningen skal ha skjedd i 12-tiden den 27. mai. Fordi mannen nekter å godta boten, skal den behandles i Oslo tingrett i august.

Fra 24. mai ble det innført flyforbud i forbindelse med besøket til skipet, som omfattet at det ikke var lov til å fly småfly og droner nærmere 0,5 nautiske mil, rundt 1.000 meter, fra militære fartøy.

Mannen er bøtelagt for overtredelse av Luftfartslovens paragraf 14 om bestemmelser om luftfart med ubemannet luftfartøy. Boten baserer seg på at dronen skal ha fløyet over, eller i nærheten av, militært fartøy uten tillatelse. Når saken behandles i retten, vil boten økes til 30.000 og dronen krevd inndratt, varsler politiet.