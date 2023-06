Feil og mangler avdekket ved lekeland og aktivitetsparker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2022 og 2023 en tilsynsaksjon for å undersøke sikkerheten i ni trampolineparker og lekeland. Aksjonen avdekket flere avvik som DSB vurderer at kan føre til farlige situasjoner for besøkende, skriver de på sine sider.

Blant funnene er mangelfull fordeling av oppgaver og ansvar, utilstrekkelige risikovurderinger, manglende kunnskap om regelverk og ufullstendige rutiner for vedlikehold. I tillegg fant DSB at flere parker ikke bruker produktdokumentasjon når de lager system for internkontroll. Dokumentasjonen beskriver blant annet montering, bruk og vedlikehold av produktene.

– Det verste eksempelet vi kom over, var en over sju meter høy klatrevegg som ikke var vedlikeholdt, og de hadde heller ikke dokumentasjon på at den var trygg. Det kunne ført til alvorlige fallskader, sier seksjonssjef Mari Grande Austad i DSB.

Tilsynsaksjonen ble gjennomført med hensikt å øke sikkerheten i aktivitetsparkene, for å kontrollere at virksomhetene følger regelverket og for å tydeliggjøre ansvaret eierne av disse parkene har.