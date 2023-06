FHI advarer eldre mot heteslag

Nå advarer Folkehelseinstituttet, og kommer samtidig med råd.

– De som er mest utsatt for heteslag, er ikke nødvendigvis de som selv skjønner at de må passe på. Derfor er det veldig viktig at pårørende, naboer og omsorgstjenestene passer ekstra godt på når temperaturen stiger og holder seg høy over flere dager, sier eldreforsker og geriater Anette Hylen Ranhoff til FHI.

Vær obs på tegn

Tegn på heteslag kan være slapphet, fall, minimalt med inntak av mat og drikke, akutt forvirring og sparsom og mørk urin.

Noen av FHIs tips inkluderer å drikke rikelig med vann, bruke luftige og lyse klær, dusje eller bade i kjølig vann og å redusere fysisk aktivitet.

Disse er mest utsatt

Enkelte grupper er særlig utsatt for skade og død ved hetebølger. Ifølge FHI gjelder dette skrøpelige eldre, personer med demens og personer med alvorlige kroniske sykdommer, for eksempel hjerte-og karsykdommer, samt personer som bor under dårlige sosiale forhold.

– Dette kan være personer som bor alene i byer og i høye etasjer i blokker der det er lite avkjøling og mulighet for å gå ut til kjøligere steder, opplyser FHI.