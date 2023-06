Støre kutter ned på Jägermeisteren – forsvarer kostholdsråd

– Fest med måte, nyt med full glede, sa Støre fra scenen da han onsdag åpnet rocke- og metalfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo.

I publikum sto mange og holdt ølglassene i været.

– Jeg tenker at de som er på festival, med god samvittighet kan ta seg noen øl, sier Støre til NTB i etterkant.

Denne uken kom de nye nordiske kostholdsrådene. Folk anbefales nå å spise maks 350 gram rødt kjøtt i uka – og unngå alkohol.

– Jeg mener det er klokt å lytte til de nye rådene. Det er ikke en advarsel mot alkohol, men de sier at grensen kan være helt på null. Det tror jeg er et klokt helseråd, sier Støre, som var landets helseminister for drøyt ti år siden.

Har kuttet ned

Selv droppet Støre festivalpilsen på Ekebergsletta. Han begrunnet det med viktige arbeidsoppgaver senere på dagen.

– I det livet og den jobben jeg har nå, så er rådet om å unngå alkohol faktisk et råd jeg egentlig nesten følger i praksis, sier statsministeren.

Da Støre inviterte VG hjem til et intervju i 2020, ble det en snakkis at Ap-lederen hadde en Jägermeister-flaske stående framme på kjøkkenbenken.

– Kommer du til å droppe Jägermeisteren nå?

– Nei, men da varer vel flaska litt lenger før den blir tom, sier han.

Vedum dropper rådene

De nye nordiske kostholdsrådene danner grunnlaget for det som blir nye norske råd, som trolig blir presentert neste år. Særlig den sparsommelige mengden kjøtt som anbefales, har skapt debatt.

Støres gode venn og regjeringskollega, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), har sagt at han ikke kommer til å følge rådene.

– Det er viktig å nyte litt i livet. Målet i livet er å ha det godt. Det å kose seg med en øl sammen med venner, det tror jeg gir livsglede, sa Vedum til NTB tirsdag.

Vedum er kjent som en kjøttentusiast og sier at han elsker å grille.

– Hvis jeg bare skulle spist grønnsaker og drukket vann, så hadde livet vært kjipt, sier han.

– Klokt å lytte

Statsministeren legger seg på en litt annen linje:

– Jeg spiser nok mindre kjøtt enn jeg gjorde for noen år siden, også på grunn av helseråd. Jeg mener folk må gjøre sine egne vurderinger. Men det å ikke lytte til et så stort forskningsmateriale om hva det er klokt å spise for å ha et godt liv – det å si at «bryt de rådene for å kose seg litt» – det må folk ta ansvar for selv. Men det er ikke å kose seg å bli syk av det man spiser, sier Støre.

– Så du er litt uenig med Vedum?

– Nei, men dette er råd som er gitt for at du skal ta godt vare på helsa di. Den viktigste veien til å ha et godt liv og trivsel er at du tar vare på helsa, sier Støre.