Viggo Kristiansens hjelpere får svar om kompensasjon

De som krevde dekning av utgifter eller erstatning etter å ha hjulpet til med frifinnelsen av Viggo Kristiansen, får torsdag svar fra Borgarting lagmannsrett. Opprinnelig meldte til sammen åtte personer – Viggo Kristiansens far, hans to forsvarere og flere støttespillere som anfører å ha jobbet med saken hans – inn krav om vederlag for arbeidet sitt i forbindelse med den frifinnende dommen.

Norges Bank setter trolig opp renta – igjen

Torsdag bestemmer Norges Bank om styringsrenta skal ytterligere opp. Ekspertene tror på et nytt hopp – men er uenige om det blir 0,25 prosent eller 0,5 prosent. Styringsrenta er før møtet 3,25 prosent.

Follobane-rapport leveres til regjeringen

Samferdselsdepartementet har engasjert Implement Consulting Group til å granske Bane Nor og Follobanen. Den interne analyserapporten var ferdig i slutten av april. Styret i Bane Nor har bedt PwC gjennomføre en ekstern gransking, mens Samferdselsdepartementet har engasjert Implement Consulting Group til å gjøre det samme. Rapporten fra sistnevnte overleveres torsdag.

Indias statsminister på statsbesøk i USA

Indias statsminister Narendra Modi er torsdag på statsbesøk i USA. Han blir tatt imot av president Joe Biden og er blant annet invitert til å tale i Kongressen.

Ekstraordinær IOC-kongress

Torsdag holder Den internasjonale olympiske komité (IOC) ekstraordinær kongress. Da kan det gå mot at boksing fortsetter å være OL-gren. Boksing er foreløpig ikke inne på 2028-programmet, men Reuters erfarer at IOC-styret ønsker å videreføres sporten også når Los Angeles er vertskap.

U21-herrene åpner fotball-EM mot Sveits

Det er Sveits som er første motstander for U21-landslaget i EM i fotball. Kampen spilles i den rumenske byen Cluj-Napoca. I De neste kampene i gruppespillet venter Frankrike 25. juni og Italia 28. juni. Norge må klare seg uten blant annet Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen, som har meldt forfall til EM-sluttspillet.