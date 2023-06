Mannen er utenlandsk, og pårørende er ennå ikke varslet, opplyser politiet.

– Han var sammen med kolleger da han falt uti. Politi og frivillige redningsmannskaper har søkt etter mannen i natt, og det var en dronepilot fra Innlandet droneberedskap som fant mannen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Mannen falt ut i fossen og ble tatt av vannmassene i elva onsdag kveld. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.24.

– Det var personer som var sammen med mannen som nå er savnet, som meldte det inn, sa operasjonsleder Kristian Bjaanes til NTB torsdag morgen.

Personell fra politiet, brannvesenet og Røde Kors bidro i søket, i tillegg til en dronefører og luftambulanse. Torsdag morgen var sivilforsvaret på plass for å bistå, og klokken 6 opplyste politiet til NTB at ressurspersoner for elveredning var på vei til stedet.

Kommunens kriseteam er iverksatt og vil ivareta personene som var sammen med mannen da han falt uti vannet, skriver VG.