Regjeringen vil etablere hurtigspor for gruvedrift etter mineraler

– Det er en sikkerhetspolitisk utfordring at store deler av forsyningskjedene for kritiske råvarer er konsentrert i enkeltland som Kina. Derfor er det viktig at vi bidrar til å sikre både vår egen, våre allierte og våre samarbeidspartnere tilgang til nødvendige mineraler og metaller, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han legger onsdag fram regjeringens mineralstrategi, som kort kan oppsummeres i raskere etablering, mer utvinning og større hensyn til miljø og bærekraft. Og det er helt klart at privat kapital er avgjørende for at regjeringens satsing skal lykkes, men Vestre mener også regjeringen må vurdere å etablere et statlig mineralselskap eller fond.

– Norge er allerede en viktig leverandør av mange kritiske råvarer, og vår ambisjon er at vi skal være en stabil og langsiktig leverandør av mineraler til det grønne skiftet, sier Vestre.

EU har selv laget en strategi for kritiske råmaterialer, Critical Raw Materials Act (CRMA), hvor målet er å gjøre seg mindre avhengig av Kina. I dag får EU 98 prosent av sjeldne jordmetaller og 93 prosent av magnesiumforsyningen fra Kina.

Viktige råmaterialer trengs i blant annet mobiltelefoner, elbiler, databrikker, batterier, solcellepaneler og vindturbiner, påpekte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte planen i EU-parlamentet i Strasbourg.

Fem punkter

Den norske strategien består av fem hovedtrinn:

* Raskere utvinning og produksjon av norske mineraler gjennom hurtigspor for behandling av konsesjonssøknader, samt geofysisk kartlegging av norske mineralforekomster.

* Gjenbruk og resirkulering skal være hovedregelen. Det betyr å minimere overskuddsmasser og krav om en plan for gjenbruk av overskuddsmasser.

* Nullvisjon om bruk av kjemikalier som ikke er miljøsertifisert og et mål om nullutslippsmaskiner fra 2030.

* Mobilisere privat kapital og ta noe av risikoen gjennom Grønt industriløft og vurdere et statlig mineralselskap eller fond.

* Styrke samarbeid om råvaretilgang og robuste verdikjeder med EU og europeiske land.

– Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og med denne strategien tar vi sats for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier Vestre.

Bevilget 30 millioner

I statsbudsjettet ble det satt av 10 millioner til kartlegging av mineralressurser, og i revidert statsbudsjett blir det bevilget ytterligere 20 millioner. I den sammenhengen ga Vestre uttrykk for at økt og sikrere tilgang til kritiske mineraler er en forutsetning for det grønne skiftet.

Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark er nevnt som et av områdene regjeringen ønsker å se nærmere på. Regjeringen foreslår ikke endringer i regelverket som regulerer utslippstillatelsen, altså forurensningsloven. Det betyr at det fortsatt blir tillatt å dumpe gruveavfall på havbunnen, sjødeponi.

Likevel roser Naturvernforbundet regjeringen for å ta «flere skritt i riktig retning» med mineralstrategien.

– Endelig tar regjeringen et oppgjør med mange tiår med skrekkelig mineralforvaltning. Strategien legger opp til et helt nytt regime for gruveavfall, som sannsynligvis kunne forhindret at prosjektene ved Førdefjorden og Repparfjorden hadde blitt godkjent hvis de skulle søkt i dag, sier leder Truls Gulowsen.

Venstre mener på sin side at «det blir hult å snakke om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring» når sjødeponi fortsatt skal være tillatt.

MDG: Godt arbeid

– Overordnet er dette godt arbeid fra næringsminister Vestre. Sammenlignet med hva tidligere regjeringer har levert om landbasert gruvedrift, er denne strategien flere steg i riktig retning. Det er bra at sirkulærøkonomi og gjenbruk av overskuddsmasser løftes høyt, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

– Det er helt åpenbart at Norge, og Europa, må gjøre oss mer uavhengige av Kina. Selv MDG innser at det betyr noe mer gruvedrift på land, poengterer han.

Selv om Høyre beskylder regjeringen for å være altfor sent ute med sin mineralstrategi, mener partiet det er tydelig at Vestre har latt seg inspirere av Høyres mineralstrategi fra tidligere i år.

– Det gir muligheter for samarbeid. Det er også positivt at regjeringen som Høyre vil etablere hurtigspor for mineraler og utpeker Fensfeltet som et satsingsområde, sier Høyres Bård Ludvig Thorheim.

– Når det gjelder internasjonalt samarbeid mener vi at regjeringen må si tydelig at Norge skal tilslutte seg EUs CRMA. Sistnevnte er langt mer ambisiøs enn regjeringens strategi og bør implementeres raskt etter lovpakken er vedtatt og vurdert EØS-relevant. Vi bør også delta langt mer aktivt i USAs Mineral Security Partnership og knytte oss tettere til nordiske partnere og EU enn det regjeringen legger opp til, sier han.