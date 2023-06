Søndag kveld festet aktivistene en liten seilbåt til tankskipet Bothnias skrog, da det skulle legge til kai. Aksjonen ble avsluttet i 17.30-tiden onsdag på grunn av risikable værforhold. Da hadde den vart i 69 timer.

– Sikkerhet er selvfølgelig vår høyeste prioritet, og nå så vi at det var på tide å avbryte aksjonen etter nesten tre døgn med vellykket blokade. Det betyr ikke at kampen mot Equinors giftige oljevann er over, og vi forventer et hastemøte med Equinor, sier aktivist Amanda Louise Helle i en pressemelding.

Bakgrunnen for protesten var eksport av oljeavfall til Danmark. Avfallet inneholder, ifølge pressemeldingen, stoffer som kvikksølv og kobber. Eksporten har pågått i 25 år, og Danmarks miljøminister, Magnus Heunicke, sier han ikke vil fornye avtalen som tillater Equinor å sende avfallet sørover.

– Vi er stolte over at aktivistene våre har bidratt til å sette Equinors skitne gifteksport på kartet, sier fagrådgiver Tale Hammerø Ellingvåg i Greenpeace.