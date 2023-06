Onsdag ble det klart at en samlet kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å starte undersøkelser av kunnskapsministeren og sakene knyttet til hennes habilitet.

I en pressemelding opplyser komitéleder Peter Frølich (H) at de ber om å få oversendt all relevant informasjon i saken, samt at de ber Brenna om en skriftlig redegjørelse.

– Jeg har mottatt brevet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil gi dem all relevant informasjon som de har bedt om. Jeg vil gi et svar så raskt så mulig, sier Brenna i et skriftlig svar til NRK.

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsministeren ga et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.