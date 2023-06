Det opplyser domstolen onsdag ettermiddag. Borgarting vil offentliggjøre en kjennelse om pengekravene klokka 14 torsdag ettermiddag.

På samme tid vil alle partene også få vite rettens beslutning.

Opprinnelige meldte til sammen har åtte personer – Viggo Kristiansens far, hans to forsvarere og flere støttespillere som anfører å ha jobbet med saken hans – inn krav om vederlag for arbeidet sitt i forbindelse med den frifinnende dommen.