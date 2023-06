Det går fram av en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Arbeidsgruppen kan ikke se at 85-årsregelen er vel begrunnet i dagens samfunn og mener at den ikke bygger opp under det generelle pensjonssystemet som er utviklet over tid etter at bestemmelsen om 85-årsregelen ble vedtatt, heter det i rapporten.

Dette er 85-årsregelen Hvis medlemstiden din pluss alderen din er 85 år til sammen, kan du ta ut alderspensjon tidligst når du er 57 år (for de med aldersgrense på 60 år), eller 62 år (for de med aldersgrense på 65 år). En aldersgrense på 60 eller 65 år innebærer at: Du har rett til å jobbe til du er 70 år

Du kan ta ut alderspensjon fra oss når du er 60 eller 65 år

Hvis medlemstiden din pluss alderen din er 85 år til sammen, kan du ta ut alderspensjon tidligst når du er 57 år (for de med aldersgrense på 60 år), eller 62 år (for de med aldersgrense på 65 år). Dette kalles for 85-årsregelen.

Hvis du mottar uførepensjon, blir den regnet om til en alderspensjon når du når aldersgrensen din. Hvis du er født i 1963 eller senere, finnes det noen unntak fra reglene ovenfor: Hvis du er født i 1963 eller senere, og den 1. januar 2020 hadde mer enn 10 år igjen til særaldersgrensen din, vil du ikke kunne gå av etter særaldersgrensen din eller 85-årsregelen. Du vil da tidligst kunne ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.

Reglene for de som mottar uførepensjon og har særaldersgrense, er ikke klare. Vi vet derfor ikke når eller hvordan uførepensjonen skal regnes om til en alderspensjon. Kilde: Klp

Gruppen, som ble etablert i januar 2023, ble ledet av Pål Molander.

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldersgrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med, sier han i en pressemelding.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun ser fram til å sette seg inn i rapporten.

– Dette er et viktig arbeid som jeg ser fram til å lese, sier hun.