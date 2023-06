Statsministeren og inkluderingsministeren til regjeringens integreringskonferanse

Regjeringens integreringskonferanse omhandler sosial mobilitet og sosial utjevning gjennom arbeid og utdanning, barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter og helse. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) møter pressen kl. 11.45. Kunnskapsministeren og statssekretærer fra Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er også til stede deler av dagen. En forventning til høyere kvalitet i introduksjonsprogrammet, arbeidsplassen som arena for god integrering og flyktningers psykiske helse er noen av temaene skal diskuteres på konferansen.

Stoltenberg møter EU-topper og USAs klimautsending

Nato-sjef Jens Stoltenberg deltar i en panelsamtale om klima og sikkerhet med EUs utenrikssjef Josep Borrell, EUs klimakommissær Frans Timmermanns og USAs klimautsending John Kerry.

Internasjonal konferanse om gjenoppbyggingen av Ukraina

Den internasjonale gjenoppbyggingskonferansen for Ukraina (URC 2023), holdes av Storbritannia og Ukraina i London. Konferansen er en videreføring av den første gjenoppbyggingskonferansen som ble holdt i Lugano i Sveits i 2022. URC 2023 vil jobbe med å mobilisere internasjonal støtte til Ukrainas økonomiske og sosiale gjenoppbygging. Dette inkluderer nødhjelp, men også gjenoppbygging av den private sektoren i Ukraina. Konferansen pågår fram til torsdag.

Næringsministeren legger fram regjeringens mineralstrategi

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) presenterer regjeringens mineralstrategi. Vestre varslet i desember 2021 at regjeringen skulle legge fram en ny mineralstrategi. Den ble senere utsatt til våren 2023, men nå er den altså klar. Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil åpne et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer på kontinentalsokkel for mineralvirksomhet.

Behandling av nytt forslag til israelsk rettsreform

En ny utgave av rettsreformen som skal begrense makten til høyesterett i Israel, legges fram for behandling i nasjonalforsamlingen Knesset. I mars la den høyrenasjonalistiske koalisjonsregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu, fram rettsreformen for Knesset for første gang, men uenigheter førte til at reformen ble utsatt. Siden den gang har det pågått store demonstrasjoner mot reformen, og nå kan det igjen blåse opp til storm i Israels gater. Den nye reformen skal blant annet gi statsministeren makt til å overkjøre høyesterett og fjerner parlamentets rett til å kaste statsministeren, kun med unntak av helsemessige årsaker.

Norgesmesterskap i fotball for kvinner

I kveld spilles 3. runde av NM i fotball for kvinner. Kampoppsettet er som følger:

* Klokka 18.00: Avaldsnes – Åsane, Brann – Klepp, Lyn – Øvrevoll Hosle, Røa – Hønefoss, Arna-Bjørnar – Rosenborg.

* Klokka 19.00: Medkila – Stabæk, Vålerenga – AaFK Fortuna.

* Klokka 20.00: LSK Kvinner – Kolbotn.