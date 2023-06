Biden refererte til Kinas president som en diktator

Dagen etter utenriksminister Antony Blinkens møte med Kinas president Xi Jinping, blir sistnevnte omtalt som en diktator av USAs president Joe Biden da han snakket om hendelsen med den kinesiske ballongen som ble skutt ned over USA tidligere i år.

– Grunnen til at Xi Jinping ble veldig opprørt da jeg skjøt ned den ballongen med to kassebiler fulle av spionutstyr, var at han ikke visste at den var der, sa Biden.

– Det er en stor forlegenhet for diktatorer. Når de ikke visste hva som skjedde. Det var ikke meningen at den skulle være der den var. Den ble blåst ut av kurs, fortsatte han.

OceanGate-ansatt advarte om sikkerhetsrisiko for Titanic-ubåt

En tidligere direktør i selskapet som drifter en ubåt som nå er savnet ved Titanic, hevdet i et søksmål fra 2018 at han var bekymret for sikkerheten på ubåten. David Lochridge var direktør i selskapet, og etter å ha blitt saksøkt av dem hevdet han i et motsøksmål En tidligere direktør i selskapet som drifter en ubåt som nå er savnet ved Titanic, hevdet i et søksmål fra 2018 at han var bekymret for sikkerheten på ubåten.

Titan er navnet på ubåten som siden søndag har vært savnet etter en tur til Titanic-vraket. Fem personer er om bord, og den amerikanske kystvakten anslo tirsdag kveld at de har rundt 40 timer med oksygen igjen.

Skottland sikret seier over Georgia etter overvann-utsettelse

Skottland slo Georgia 2–0 i EM-kvalifiseringen og topper Norges gruppe overlegent. Kampen ble satt på vent i en time og 40 minutter på grunn av overvann.

Norge fikk ikke hjelp av Georgia til å ta innpå Skottland, og de norske sjansene til å sikre EM-billett ble enda mindre tirsdag selv om Ståle Solbakkens lag slo Kypros klart.

Kanté klar for saudiarabisk klubb

Den franske fotballspilleren N’Golo Kanté er klar for den saudiarabiske klubben Al-Ittihad, bekrefter klubben selv.

I en pressemelding skriver fotballklubben at Kanté har signert en treårskontrakt med dem, og at kontrakten ble ferdigstilt mandag.