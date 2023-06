NJ bekymret over lønnsdiktat i flere Schibsted-aviser

Schibsted-avisene Aftenposten, VG og Stavanger Aftenblad har den siste tiden fullført lokale lønnsforhandlinger, alle endte i brudd, skriver Klassekampen.

Det betyr at de tre avisene får lønnsdiktat, altså at ledelsen i avisen bestemmer lønnstilleggene.

– Når klubber på rekke og rad havner i diktat, er det grunn til bekymring, sier Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag (NJ), til avisen.

De siste tilbudene Schibsted-avisene fikk, var på nesten nøyaktig samme nivå. VG og Aftenposten ble tilbudt 5,25 prosent, mens Stavanger Aftenblad fikk 5,23 prosent. Klubblederne i både VG og Aftenposten stusser over at avisene har blitt møtt med nesten like tilbud.

– Følelsen av at Schibsted sitter på skuldrene til avisene, er blitt kraftig forsterket i år, sier Jostein Matre, klubbleder i VG, til Klassekampen.

– Når tilbudene er på såpass likt nivå, skjønner jeg at våre tillitsvalgte reagerer og stiller spørsmål ved om det er lokale parter man forhandler med, eller om de har fått instrukser fra sentralt hold, sier NJ-leder Tryggestad, til avisen.

Schibsted aviser at de har gitt noen instrukser til forhandlingene.

– Dette er lokale forhandlinger der det lokale forhandlingsutvalget må ta utgangspunkt i det enkelte selskaps lønnsevne når de forhandler med klubbene, sier Bjørn-Martin Bache Nordby, kommunikasjonsdirektør i nyhetsdivisjonen i Schibsted, til avisen.