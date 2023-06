Politiet etterforsker dødsfall i Troms som mistenkelig

– Vi kan bekrefte at vi etterforsker et mistenkelig dødsfall, og at vi er i starten av en etterforskning. Av fare for bevisforspillelse ønsker vi ikke å si noe mer om saken, sier leder Elin Nordgård Strand for påtaleenheten i Troms politidistrikt til Nordlys.

Klokken 13 lørdag ettermiddag ble en person som da var siktet for kroppsskade, framstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett.

Ettersom tingretten ikke har gjort fengslingskjennelsen tilgjengelig og dessuten forbudt offentlig gjengivelse av innholdet i den, er det ikke kjent om personen ble varetektsfengslet.

Den siktedes forsvarer Sicilie Kristin Kanebog ønsker ikke å gi noen kommentar overfor Nordlys. Heller ikke den oppnevnte bistandsadvokaten Roar Edvardsen ønsker å kommentere saken overfor avisen.

Politiadvokat Elin Nordgård Strand ønsker ikke å si noe om siktelsen eller om den er endret etter dødsfallet.