Leder av 25. juni-utvalget, Pia Therese Jansen, og medlemmene Christoffer Conrad Eriksen, Jacob Ravndal og Christina Rolfheim-Bye etterspør tirsdag flere svar i en kronikk i Aftenposten.

Ettersom de opplever at justisminister Emilie Enger Mehl ikke svarte på disse spørsmålene da hun forrige onsdag måtte redegjøre for rapporten i Stortinget, spør ekspertene nå om ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen bør etterlyse en avklaring.

Overprøvde politimesteren

Spørsmålene er knyttet til beslutningen som politidirektør Benedicte Bjørnland tok 27. juni i fjor, to dager etter at Matapour begikk drapene og skadeskytingene utenfor Per på hjørnet og London Pub.

Under et møte mellom regjeringsledelsen og politiet avgjorde Bjørnland at den varslede solidaritetsmarkeringen på Rådhusplassen i Oslo likevel ikke kunne gjennomføres.

Med sin beslutning overprøvde Bjørnland ledelsen i Oslo politidistrikt, den gang ledet av politimester Beate Gangås, nå sjef i PST. Hun hadde på samme informasjonsgrunnlag som Bjørnland kommet til at det var trygt nok å gjennomføre en slik markering.

Heller ikke da justisminister Emilie Enger Mehls redegjorde i Stortinget kom hun inn på det faktum at politidirektøren, uten å ha satt seg tilstrekkelig inn i de lokale forholdene, hadde gitt en instruks om å stanse en lovlig ytring.

Mehl og Støre stilte seg bak

Utvalgsmedlemmene refererer også til at Mehl under redegjørelsen i Stortinget gjentok at både hun selv og statsministeren stilte seg bak Bjørnlands beslutning.

– Er det dette statsministeren og justis- og beredskapsministeren stilte seg bak – og fortsatt stiller seg bak?, spør forfatterne av kronikken.

– Mener de at politidirektøren under neste krise også skal kunne overta og overprøve politidistriktenes operative arbeid, uten å måtte sette seg inn i politidistriktenes situasjonsforståelse og operative vurderinger?, spør de fire videre.