– Dagens innlegg i sosiale medier viser at det er en samlet jazzby og et nasjonalt jazzmiljø som sammen med Moldejazz lyser fred over Kikkans minne, skriver Moldejazz i en pressemelding.

Otto Christian «Kikkan» Sættem grunnla Moldejazz sammen med Per Inge «Pingen» Hansen i 1961. Kikkan var president for de 20 første festivalene og gjorde et uvurderlig arbeid for jazzmusikk i Norge, skriver festivalen.

Moldes identitet som jazzby kan i stor grad tilskrives Sættem. Hans initiativ fikk stor betydning for utviklingen av norsk jazz, der Moldejazz, som den eldste og internasjonalt mest kjente norske jazzfestivalen, har vært et utstillingsvindu for norske jazzmusikere og bidratt til at norsk jazz har blitt en ettertraktet eksportartikkel.

Kikkan Sættem fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2003 og ble, gjennom gjentatte besøk til New Orleans, også utnevnt til æresborger av jazzbyen i Louisiana i USA.