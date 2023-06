Ulykken skjedde da en personbil og en trailer kolliderte. Et barn som var i personbilen og som har familiær tilknytning til kvinnen, ble sendt til sykehus i Bodø for nærmere undersøkelser.

– Hendelsesforløpet er ikke avklart. Politiet har iverksatt etterforskning av ulykken, med bistand av ulykkesgruppen til Statens vegvesen, skriver operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om møteulykken like nord for Reipa litt før klokken 15. Nødetatene var raskt framme, og i tillegg ble et redningshelikopter fra Bodø sendt til ulykkesstedet.

– Kvinnen fikk livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde. Hun ble erklært død av lege på stedet, skriver Halvorsen.

Pårørende er varslet om ulykken.