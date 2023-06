Mann (25) godtar dommen i overgrepssaken i Bergen

Mannen var den eneste av de domfelte som ikke valgte å anke på stedet. Hans forsvarer Ingvar Frostad sier til BT at ankefristen ikke har gått ut, men at det foreløpig er slik at mannen ikke ønsker å anke.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det ytterligere, annet enn at han godtar dommen, sier Frostad.

25-åringen ble i forrige uke dømt til ett års fengsel for grov seksuell omgang med en 15 år gammel jente, i fellesskap med to andre menn.

Han ble domfelt i den mye omtalte overgrepssaken i Bergen, der totalt fire menn ble dømt i tre ulike overgrepssaker: Gruppevoldtekt av en kvinne, sovevoldtekt av en annen kvinne og seksuell omgang med mindreårig.

25-åringen er domfelt for det siste forholdet.