Ulykken skjedde under et arrangement for luftsport på søndag, ifølge VG.

Da fallskjermhopperen skulle lande, ble en eldre mann på bakken truffet i hodet. Han ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader, og mandag døde mannen av skadene.

– Dette er kort sagt en tragisk sak, sier Bjørn Bratteng, seksjonsleder for etterforskningsavdelingen i Lillestrøm, til avisen.

Politiet har vært i kontakt med vitner, og det blir opprettet sak. Det er besluttet obduksjon av avdøde.

– Det er første gang jeg hører om denne typen ulykke i Norge, sier fagsjef fallskjerm i Norges Luftsportforbund, Knut Lien, til VG.