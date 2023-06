– Pressekonferansen bidrar ikke til å dempe alvoret i saken. Det er utrolig å høre at hun har vært inhabil i mer enn halvannet år, sier Listhaug til NRK.

– Feil kan man gjøre, men hun får altså et varsku fra Frode Elgesem 3. mars, som hun unnlater å følge opp. Da framstår det som om hun ikke forstår hva habilitetsreglene består i eller hvorfor det er viktig å følge dem. Det er helt utrolig at hun ikke har våknet før, fortsetter Listhaug.

– Utrolig at Brenna ikke har sett farene

Frp-lederen tok tidligere tirsdag til orde for at saken om Tonje Brennas habilitet bør opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en meget alvorlig sak. Det er utrolig at Brenna ikke har sett farene. Det dreier seg ikke bare om venner, men eksen og mannen hun har barn med. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bør gå inn i saken, sier Listhaug til VG.

På spørsmål om hun har tillit til Brenna, sier Listhaug at det først trengs mer fakta på bordet.

Nære venner i Utøya-styre

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Statsminister Jonas Gahr Støre har slått fast at han har tillit til Brenna.

Lysbakken freder Brenna

Audun Lysbakken (SV) sier det er ryddig av Brenna å selv går ut med opplysningene om at hun har vært inhabil i saker.

Lysbakken sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Til Vårt Land sier han at det er ryddig og inngir tillit til at Brenna selv opplyser om at hun vært inhabil og at regjeringen har kontroll på saken.

– Jeg antar at all informasjon nå er lagt på bordet. Da er min foreløpige vurdering at det neppe er grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen, sier Audun Lysbakken (SV) til Vårt Land.

Lysbakkens standpunkt betyr at det ikke er flertall i komiteen for å opprette kontrollsak mot Brenna. Lysbakken måtte selv gå av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister etter avsløringene rundt tildelingen av penger fra departementet til Sosialistisk Ungdom.