Brenna opplyste om at hun hadde brutt reglene om habilitet i et intervju med VG tirsdag morgen. Kort etter sendte Kunnskapsdepartementet ut en omfattende redegjørelse der Brenna gjengir opplysningene fra intervjuet og gir en full beklagelse.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig, og det beklager jeg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

På et pressemøte tirsdag formiddag sa Brenna at hun først 16. juni kom til erkjennelsen av at hun hadde vært inhabil i forbindelse med valget at lagdommer Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret.

– Det er åpenbart altfor sent, sa Brenna.

Statsråden erklærer seg også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS, en stiftelse som drifter Utøya, og som blant annet samarbeider med Wergelandsenteret.

I statsråd tirsdag vil det bli oppnevnt en settestatsråd i alle saker som omfatter styremedlemmer i Utøya AS og Elgesem.

Støre har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til Brenna.

– Tonje har gjort flere feil knyttet til habilitet. Det er alvorlig, og det har hun beklaget. Jeg er glad for at Tonje er åpen om disse feilene og selv har tatt initiativ til å rydde opp, sier Støre i en kommentar til NTB.

– Jeg har hatt en grundig samtale med Tonje om denne saken. Jeg tror på det hun sier, og jeg har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, sier han videre.

Elgesem advarte

Brenna utnevnte Elgesem til styremedlem av Wergelandsenteret i mai i år. De to ble først kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. De har holdt kontakten og blitt gode venner, skriver regjeringen i pressemeldingen.

Allerede i mars skrev Elgesem en SMS til Brenna der han som styreleder i Raftostiftelsen gjør henne oppmerksom på at hun bør tenke over mulige spørsmål om habilitet dersom hun skulle bli involvert i en pågående sak mellom Kunnskapsdepartementet og Raftostiftelsen. I en bekreftelse dagen etter svarer Brenna at hun skal sjekke at alt er i orden.

TIL VG svarer Brenna at hun ikke fulgte opp det hun selv skrev.

– Jeg tenkte at dette ikke var et problem. Det var en dårlig vurdering av meg. Jeg burde ha vurdert habiliteten, og jeg burde ikke ha oppnevnt ham som styremedlem.

Inhabil

Brenna sier at hun etter en helhetsvurdering har kommet fram til at hun er inhabil overfor Elgesem. Kunnskapsministeren har også konkludert med at hun er inhabil overfor tre personer i styret i Utøya AS, som beskrives som nære venner. De tre er Brennas tidligere samboer Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet. Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS, står det i pressemeldingen.

– Jeg burde vurdert min habilitet både for styremedlemmene i Utøya AS og for Frode Elgesem mye tidligere. I begge saker er det flere anledninger der jeg kunne og burde ha gjort det, for eksempel da jeg utvekslet SMS med Frode Elgesem som løftet spørsmålet om habilitet mellom meg og ham. Dette er mitt ansvar og dette beklager jeg. Nå ønsker jeg å være åpen og rydde opp, sier Brenna.