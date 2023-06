Rødt ønsker gratis solkrem for folk på stranda

På strender og parker i Nederland er det nå mulig å forsyne seg med gratis solkrem. Kristjánsson mener dette også bør prøves i Norge. Han sier til NRK at innføring av det nederlandske tiltaket kan være en god investering.

– Det er mye dyrere for skattebetalerne å behandle noen med hudkreft enn det er å sette opp noen dispensere med solkrem, sier Kristjánsson.

I Norge estimerer Statens strålevern at den totale samfunnskostnaden hvert år for hudkreft er 6,5 milliarder kroner. Bare behandlingen for hudkreft koster staten 450 millioner kroner hvert år.

– Da vi fikk dispensere med håndsprit overalt, begynte folk å bruke det. Og det kan kanskje høres rart ut med gratis solkrem, men det finnes jo gratis dopapir på offentlige toalett. Det er ingen som reagerer på det, sier han.

Som følge av at antall tilfeller med hudkreft har doblet seg i Nederland de siste 10 årene, vil det utplasseres gratis solkrem på skoler, i parker, på sportsarrangementer og på festivaler i sommersesongen. I Norge har derimot ikke myndighetene noen planer om det samme.

– Solkrem er en lett tilgjengelig vare, og vi har ingen planer om å innføre gratis solkrem i Norge, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.