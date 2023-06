81 funnet druknet etter båtforliset utenfor Hellas

I alt 81 personer er funnet omkommet etter at en tråler med flere hundre mennesker fra blant annet Syria og Pakistan forliste utenfor Hellas.

Tallet over omkomne ble mandag oppjustert fra 78 til 81 etter at ytterligere tre personer ble funnet døde i sjøen vest for halvøya Peloponnes. Kun 104 er funnet i live.

Enighet mellom Unio-forbundene og Virke

Unio-forbundene har kommet til enighet for medlemmer som er ansatt i virksomheter i Virke Helse, Utdanning og Kultur (HUK).

Dette gjelder blant annet Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Akademikerforbundet.

Biden om Blinkens Kina-tur: Vi er på rett spor

USAs president Joe Biden er positiv i etterkant av utenriksminister Antony Blinkens tur til Kina og møtene han hadde der.

Da han pratet med pressen etter et klimaarrangement i California mandag kveld, sa Biden at Blinken hadde gjort et solid stykke arbeid på reisen sin til den kinesiske hovedstaden Beijing – som første amerikanske utenriksminister dit siden 2018.

– Vi er på rett spor her, la presidenten til.

FN-sjefen ber Israel droppe bosettingsplanene

FNs generalsekretær António Guterres oppfordrer Israel til å stanse og gå tilbake på planene om å utvide de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

– Generalsekretæren gjentar at bosetningene er et åpenbart brudd på folkeretten. Det er et stort hinder for realiseringen av en levedyktig tostatsløsning og en rettferdig, varig og omfattende fred, sier talsperson for Guterres, Farhan Haq, i en uttalelse.