Pasientjournaler som låser seg, omtales som en kritisk feil i Helseplattformen

På St. Olavs hospital i Trondheim har det de siste månedene oppstått problemer når flere prøver å gå inn i journalen til pasienter, skriver Aftenposten. Ifølge styringsdokumenter fra Helse Midt-Norge har disse problemene oppstått 800–1200 ganger daglig.

Årsaken er at systemet stadig låser seg når flere forsøker å gå inn i samme journal i det nye journalsystemet Helseplattformen.

Helsetilsynet har omtalt dette som et kritisk problem. I en rapport har Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag slått fast at Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

Ifølge Aftenposten stilte ikke Helse Midt-Norge et absolutt krav til leverandøren om at systemet ikke skulle låse seg på denne måten.

Helseplattformen er levert av den amerikanske teknologigiganten Epic. På spørsmål om Epic kontraktsmessig forpliktet seg til å levere en løsning som ikke gir samtidighetskonflikter, svarer Helseplattformen:

– Leverandøren har kontraktsmessig forpliktet seg til å levere en løsning som sikrer at data ikke overskrives eller går tapt ved at flere enn en person samtidig redigerer samme informasjon i journalen. Epic har løst dette ved å låse de delene av journalen som er under redigering, slik at disse kun er tilgjengelig for en person når data redigeres. Dette kan oppleves som en samtidighetskonflikt for andre som ønsker å redigere data som en person allerede jobber med, sier avdelingsdirektør for plan, kvalitet og arkitektur i Helseplattformen AS, Kari Ulseth, til avisen.