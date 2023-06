Enighet mellom Unio-forbundene og Virke

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene, i en pressemelding.

Han sier videre at forhandlingene har vært gode og konstruktive og at resultatet innebærer at medlemmene i Unio får det samme her som i henholdsvis Spekter, KS og i staten.

Dette gjelder blant annet Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Akademikerforbundet.