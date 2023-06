Trond Boye Hansen har jobbet med trafikksikkerhet i en årrekke. Han er tidligere paramedic og ulykkesgransker ved OUS Ullevål sykehus, og er nå assisterende havariinspektør ved Statens havarikommisjon.

Ifølge Boye Hansen er det flere ting som kan skape livsfarlige situasjoner.

– Mange plasserer bilbelte feil på kroppen. Det kan føre til alvorlige skader og dødsfall ved en bilulykke. Både belteføring, sittestilling og klær kan skape livsfarlige situasjoner, og dette er det altfor mange som ikke er klar over, sier Boye Hansen i en pressemelding fra Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Høysesong

Boye Hansen forteller at de fleste vet at de skal ta av seg tykke jakker, men ifølge havariinspektøren, bør også tykke gensere tas av.

– Beltet skal strammes godt, og ligge ned på hoften. Er beltet for høyt oppe på magen, kan det føre til alvorlige skader i buken dersom bilen krasjer, sier Boye Hansen.

Sommeren er høysesong for biluykker. Ifølge en undersøkelse Respons Analyse har utført for Fremtind, skal én av fire nordmenn på bilferie i Norge i sommer. Det tilsvarer over én million biler på norske veier.

– Sommeren er vanligvis høysesong for alvorlige trafikkulykker, og det stiller høyere krav til oss som sjåfører. Ta deg tid til å sjekke at bilbeltene sitter som de skal før dere kjører, og sikre at det ikke er løse gjenstander i bilen. Det kan redde liv, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

