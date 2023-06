Politiet avslutter søk etter antatt person i vannet i Bergen

– Det er ingen som savner noen, eller klær som ligger igjen, som underbygger at noen mangler. Dette, sammenholdt med at melderen ikke var sikker på om det var en person eller ikke, gjør at vi avslutter aksjonen her ute, sier innsatsleder Øysten Magnussen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende klokken 18.

Politiet mottok mandag melding om at en person skulle ha havnet i vannet ved Nordnes sjøbad klokken 17.02. Nødetatene kom til stedet og søk ble iverksatt.

Ifølge Bergensavisen fikk badegjester beskjed om å forlate stedet.

– Det jeg kan si, er at vi heller ikke har fått en savnetmelding. Det er en usikker observasjon som utløste søket, men det er likevel en slik melding at vi satte i gang en redningsaksjon, sa operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Redningsskøyten Kristian Gerhard Jebsen II deltok også i søket.