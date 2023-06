Kontrollkomiteen legger striden mellom Vy og Flytoget i skuffen

– Kontrollkomiteen har nå besluttet å ikke gå videre med undersøkelsene av prosessen om tildeling av persontogtrafikken på Østlandet, bekrefter kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

I begynnelsen av mars ble det kjent at Vy hadde vunnet kampen mot Flytoget i tildelingen av togrutene på hele Østlandet. Det kan bety kroken på døra for Flytoget. Dagens kontrakt om å kjøre tog til flyplassen på Gardermoen utløper i 2028.

Både Høyre og Frp var raskt ute med skarp kritikk av tildelingsprosessen som de hevdet hadde gått helt av sporet.

LO og fagbevegelsen heiet på sin side på beslutningen.

21. mars stilte kontrollkomiteen en rekke spørsmål til samferdselsministeren om Vy-tildelingen. Siden har det pågått dialog mellom departementet og komiteen om saken.

– Komiteen har gått gjennom over 1.000 sider med dokumentasjon. Gjennomgangen viser at det har vært en veldig uryddig prosess der regjeringen endret spillereglene fundamentalt mens forhandlingsprosessen pågikk, sier Frølich.

– Valget av Vy uten fair konkurranse kan ha kostet staten milliardbeløp. Jeg mener det var en veldig dårlig beslutning, sier han.

Stortinget ikke feilinformert

Samtidig har ikke komiteen funnet bevis for at Stortinget ble feilinformert underveis.

– Vi har ikke funnet direkte bevis for at Stortinget er feilinformert eller at føringer fra Stortinget er brutt. Det er all grunn til å være kritisk til prosessen, men til syvende og sist er det et politisk valg som Stortingets kontrollkomité ikke kan overprøve, sier han, medgir Frølich.

Imidlertid kan det ikke utelukkes at saken får et rettslig etterspill, sier han.

– Det begrenser både hva det er riktig av meg å si offentlig om saken. Det har også vært begrensninger i hvilket innsyn offentligheten har fått i dokumentene, sier Frølich, som understreker at han har stor forståelse for Flytogets frustrasjon over forhandlingene.