Etter dette blir det en minnestund i Folkets Hus, opplyser LO til VG.

Hågensen døde lørdag etter kort tids sykeleie. Den tidligere LO-lederen ble 84 år gammel.

– Han var uredd og hadde et sterkt engasjement for arbeidsfolk, og ikke minst for internasjonal solidaritet. Jeg husker ham som usedvanlig klok og kunnskapsrik, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter at dødsfallet ble kjent.