Politiet ble varslet via AMK om hendelsen klokken 10.40.

Det ble først meldt om at føreren var alene på motorsykkelen, men i en oppdatering klokken 11.15 skriver Troms politidistrikt at det var to personer som satt på kjøretøyet.

– En av dem har smerter i et bein, men er oppgående, skriver politiet.

Motorsykkelen skal ha truffet en hump i veien og endret retning slik at den havnet i grøfta.