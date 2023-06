Sivilforsvaret bistår slukkingen av skogbrann i Vaksdal

– Sivilforsvaret skal bistå med ti personer, sier vaktkommandør Stian Kvam ved 110-sentralen til Bergens Tidende. Mannskapet skulle etter planen komme i 9-tiden.

Brannmannskaper avsluttet slokkearbeidet i 1-tiden natt til mandag, men det har vært vakthold på stedet gjennom natten.

Også et brannhelikopter er på plass, og det flyr mandag over området slik at mannskapet får oversikt over situasjonen.

– Det er et kjempebratt område med vanskelig og ulendt terreng, og vi hadde lynnedslag der i går, sier Kvam.

Mandag morgen pågår tre skogbranner i Vestland. Blant dem er brannen i Samnanger, som startet onsdag. Den blusset opp igjen på lørdag, og også her ble Sivilforsvaret kalt inn.

Både i Samnanger og i Vaksdal skal brannvesenets varmesøkende drone brukes i løpet av dagen for å gi oversikt over situasjonen.

I tillegg er det en skogbrann i området Valebergstølen i Sogndal. Denne oppsto lørdag.

Det er nå stor skogbrannfare i Vestland sør for Stad, og det er innført ekstraordinært forbud mot åpen ild i Bergen, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Askøy og Øygarden.