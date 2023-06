Lynet slo ned fra helt sør i landet og til godt opp i Trøndelag, ifølge meteorologenes kart.

Nå er det Finnmark som står for tur. Det er sendt ut gult farevarsel for mye lyn for Finnmarksvidda, Altafjorden og Badderfjorden, og det kan komme lokalt kraftige regnbyger.

Særlig Finnmarksvidda ser ut til å få en del lynnedslag mandag ettermiddag.